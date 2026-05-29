DM: Комары могут полюбить запах популярного репеллента и искать по нему жертв

Комары могут «полюбить» запах популярного репеллента и искать по нему жертв. К такому выводу пришли ученые, изучившие реакцию насекомых на средство с ДЭТА. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, комары способны связывать запах репеллента с кормлением. Если насекомое получает кровь в присутствии ДЭТА, позже этот запах может перестать быть для него отпугивающим сигналом. В отдельных случаях он, наоборот, начинает указывать на возможную добычу.
«Комары могут научиться ассоциировать присутствие ДЭТА с возможностью получить кровь», — говорится в материале.
В ходе эксперимента часть насекомых сначала кормили в присутствии репеллента. После этого около 60% таких комаров пытались добраться до руки, обработанной средством с ДЭТА. Необученные особи, напротив, выбирали необработанную руку и избегали запаха.
При этом ученые не призывают отказываться от репеллентов. Результаты получили в лабораторных условиях, а не на природе. Специалисты отмечают, что риск может быть выше, когда средство уже начинает выветриваться, но его следы еще остаются на коже.
Напомним, американские ученые недавно случайно обнаружили, что постельные клопы боятся воды и влаги. Благодаря этому открытию появился простой способ борьбы с насекомыми, которые за последние годы выработали устойчивость к ряду химических средств. Исследователи выяснили, что вода нарушает работу защитного слоя на теле клопов. После этого насекомые быстрее теряют влагу и погибают.