Мэрия Челябинска назвала топ-3 нарушений самокатчиков

В Челябинске дети завышают свой возраст, чтобы проехать на самокате.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске операторы кикшеринга за два месяца выписали 489 штрафов самокатчикам за различные нарушения. В 1,2 тыс. случаев нарушителям выдали предупреждения, более 4,6 тыс. аккаунтов заблокировали.

Как рассказали в мэрии, 80% всех нарушений — это неправильная парковка арендованных самокатов.

Вторая по частотности проблема — завышение возраста. Дети накидывают себе года, чтобы арендовать самокат и помчаться по тротуарам. Именно с такими хитростями пытаются бороться, блокируя аккаунты.

На третьем месте по распространенности — катание вдвоем. По правилам, на самокате можно ехать лишь в одиночку.