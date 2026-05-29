Выставка «Великая Всероссийская» открылась в Пакгаузах на Стрелке

Выставка «Великая Всероссийская» (6+), посвященная 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, открылась в Пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде. На масштабном открытии побывала корреспондент сайта pravda-nn.ru.
Всероссийская выставка 1896-го года ознаменовала ряд важных исторических исторических событий. Событие подвело итоги царствования Александра III и представило все достижения техники, фабричной и кустарной промышленности, торговли и инженерного дела, а также искусства тех лет.
«Сегодня реализуется проект Национального центра “Россия”. До этого было ВДНХ, когда Советский Союз показывал все свои достижения, космос, атомы. А первым проектом такого рода была именно выставка 1896 года, когда Александр III решил тоже показать миру. Он был очень мудро-прагматичен и хотел показать самому русскому человеку, на что он способен», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Выставка в Пакгаузах расположилась в нескольких залах. Она выстроена вокруг пяти блоков — инфраструктурно-геополитического, агропромышленного, горно-индустриально-энергетического, художественно-промыслового и антропологического. Гости могут посмотреть подлинную документацию о проведении исторической выставки, в частности карты и инженерные проекты территории, а также воспоминания современников, среди которых был и инженер Владимир Шухов.
История и современность.
В главном зале представили макеты выставочных павильонов, по которым можно проследить четырехдневный маршрут императорской четы по выставке. Посетители также увидят ее главные экспонаты, например, модель знаменитой Шуховской башни, двигатель Костовича, железнодорожный контроллер, первый водолазный шлем, а также реплику первого российского автомобиля. Многие из этих артефактов в 1900 году отправились на Всемирную выставку в Париже. Предметы были собраны из фондов музеев и частных коллекций по всей России в течение двух лет.
Стоит отметить, что историческое наследие прямо переплетается с новейшими технологиями на выставке. С помощью виртуального помощника-экскурсовода можно еще глубже и подробнее узнать обо всех павильонах. А VR и AR-технологии позволят побывать внутри павильонов и увидеть своими глазами, как это было. Кроме того, в каждом зале есть интерактивные стенды, где рассказывается об участниках выставки и их работах. Желающие также могут сделать фотографии в исторических образах с использованием нейросетей.
Вершина искусства.
В художественном отделе Всероссийской выставки 1896-го года экспонировались картины Ильи Репина, Исаака Левитана и Михаила Нестерова. Главный зал планировали оформить картинами Михаила Врубеля, однако жюри не поддержало такую идею и его полотна были перенесены в отдельный павильон, который Савва Мамонтов построил на свои деньги. В отдельном деревянном павильоне также была представлена огромная картина Константина Маковского «Воззвание Минина», репродукция которой выставлена в Пакгаузах.
К сожалению, посетители «Великой Всероссийской» увидят лишь одну подлинную картину, которая участвовала в той выставке — «Ковер-самолет» Виктора Васнецова. Изначально она была написана для здания Управления Донецкой железной дороги, однако от полотна отказались и Мамонтов выкупил его для своей коллекции.
Гости также могут посетить кинозал, где показывают фильмы братьев Люмьер, которые тоже участвовали в выставке 1896-го года.
Движение вперед.
Последний зал выставки посвящен современным достижениям. Главным экспонатом стала полноразмерная передняя часть трамвая МиНиН — любой желающий может сесть на водительское кресло и нажать на звонок. Также в экспозиции — модели судов «Метеор» и «Валдай», нынешние беспилотные и энергетические технологии.
Напомним, что специально к выставке у Пакгаузов также установили трамвайный вагон «Эрликон» — реплику модели вагонов, которые были запущены в Нижнем Новгороде в 1896 году. Выставка «Великая Всероссийская» пройдет в Пакгаузах до 4 ноября.
