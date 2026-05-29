Контракты на содержание белгородских дорог за 420 млн поделили местные компании

«Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» подвело итоги шести аукционов на 419,7 млн руб. по содержанию дорог в регионе. Два контракта на общую сумму 172,6 млн руб. забрало ООО «Белзнак», остальные четыре на 247,1 млн руб. поделили между собой АО «Дорожно-строительное управление № 6», ООО «Белстройплюс», ООО «Белдорстрой» и ООО «Белмаг». Все компании местные. Информация об этом появилась на портале госзакупок.