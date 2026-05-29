Комсомольск-на-Амуре останется без горячей воды на месяц

Разместили график отключений горячей воды на июнь 2026 года в Комсомольске-на-Амуре. В указанные дни АО «ДГК» займется техническим обслуживанием тепломагистралей. Испытания пройдут в разные периоды первого летнего месяца и затронут всех жителей Города юности. Подробности — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
С 1 по 5 июня отключения затронут ООО «Кадком», ОАО «Дом бытовых услуг» и кафе «Арлен».
С 8 по 11 июня горячей воды лишаться потребители, проживающие по следующим адресам:
ул. Пендрие, 4; ул. Димитрова, 9; пр. Октябрьский, 12, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Аллея Труда, 27, 27/2; ул. Культурная, 6, 6/2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Щорса, 89, 91; ул. Машинная, 15, 15/2, 17, 19, 21, 21/2, 23, 23/2; ул. Сусанина, 69, 72, 74, 75, 76, 77; ул. Розы Люксембург, 26, 28.
В эти же даты без горячего водоснабжения останутся муниципальные и коммерческие организации, в числе которых:
городская больница № 7; поликлиника № 5; травматологический корпус, ул. Димитрова, 4; терапевтический корпус ул. Димитрова, 6; Диагностический центр; Емолкина М. Г., ул. Севастопольская, 51/2; детский сад № 129; школа № 30; туберкулезная больница; городская больница № 2; Межрайонная больница, ул. Зеленая, 10; Медицинский центр «Кедр»; КГБУ «Комсомольский ДНИ», ул. Щорса, 83/2; авиастроительный колледж; лесопромышленный техникум; ООО «Кадком»; КГБУ «Комсомольский-на-Амуре КСЦОН», ул. Культурная, 10/2; встроенно-пристроенные помещения по адресу ул. Культурная, 9; Затулин А. А., ул. Щорса 85; УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре, ул. Машинная 22/2; ИП Медведева С. В., ул. Культурная 17/2; ОП № 1, ул. Культурная 12.
С 8 по 10 июня горячую воду отключат по двум адресам: ул. Комсомольская, 8 и ул. Кирова, 41.
С 10 по 11 июня коммунальные блага не будут доступны жителям и сотрудникам следующих домов и муниципальных учреждений:
ул. Комсомольская, 9, 9/2, 9/3, 15; ул. Краснофлотская, 20, 20/3, 22, 26, 26/2; ул. Пионерская, 29, 34; ул. Кирова, 31, 33; ул. Летчиков, 6; УХОДОМС, ул. Краснофлотская, 22/2; администрация Комсомольского района; отдел образования, ул. Пионерская, 28; ИП Ошейко, ул. Кирова, 31.
С 15 по 19 июня горячую воду отключат у потребителей, проживающих по адресам:
пр. Мира, 5, 5/2, 11, 11/3, 13, 13/2, 13/3; ул. Орджоникидзе, 17, 19, 21, 21/2; пр. Октябрьский, 2, 6, 6/2, 8, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3; ул. Комсомольская, 32, 32/2, 32/3, 34, 35, 36, 37, 37/2, 38, 40; пр. Октябрьский, 42, 42/3, 44, 46, 46/3; ул. Севастопольская, 29/2; ул. Краснофлотская, 21; ул. Лазо, 19, 19/2, 19/3, 21, 23, 25; пр. Победы, 53, 53/2, 55, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 57/2, 57/3, 57/4, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75; ул. Орехова, 39, 39/2, 42, 42/3; пр. Московский, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 23, 26, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 30, 30/2, 32, 32/2, 32/3, 34, 34/2, 34/3; ул. Советская, 24, 26, 26/2, 28, 30, 30/2, 32; пр. Победы, 12, 12/2, 14/16, 14/17, 18, 33, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 37, 37/2, 39, 41/3, 41/4, 45, 45/3, 47, 47/2, 49, 51; ул. Советская, 22, 31, 32, 35, 37, 37/2, 39; пр. Московский, 6, 6/2, 6/3, 8, 10, 10/2, 10/3, 12, 12/3, 14, 14/2, 14/3, 16, 18, 18/2, 18/3, 20, 23, 49, 51.
В середине июня без коммунальных благ останутся частные и муниципальные организации, среди них:
ЗАО «Стройсталь»; ИК 7; ООО «ХТК»; школа № 53; детский сад № 23; общежитие педуниверситета на ул. Орджоникидзе, 4; спортзал «Орлан»; детский сад № 18; стадион «Авангард»; «Юность»; школа № 33; школа № 16; детский сад № 29; детский сад № 132; детский сад № 128; встроенно-пристроенные помещения по ул. Лазо, 25; встроенно-пристроенные помещения по пр. Победы, 75; детский сад № 6; школа № 3; Комплексный центр «Притяжение»; Детская музыкальная школа; Родильный дом № 3; УК «Дземги-КП»; «Налог-сервис»; Управление судебного департамента; гараж школы № 3; ИП Валеев А. Р.; ИП Воропько З. В., Советская, 22; пр. Московский, 14; ООО «ПКФ ДиС», ул. Советская, 37/2; ИП Коледа М. А., пр. Московский, 23; Филиал АО «Почта России», пр. Победы, 14.
С 22 по 23 июня горячей воды не будет по следующим адресам:
ЦЖКУ госпиталь, пер. Ангарский, 1; Гинекология, Комсомольское шоссе, 21; МУП «ППТС», ул. Путейская, 68; городской архив, пер. Санитарный, 2; КГБ ПОУ КСМТ ш. Комсомольское, 26.
С 22 по 26 июня подачу отключат у следующих потребителей:
ул. Кирова, 53; ул. Красногвардейская, 16, 20; пр. Мира, 38/2; пр. Октябрьский, 17, 17/2, 17/3, 26, 28, 30, 30/2; ул. Молодогвардейская, 21; ул. Сидоренко, 1; пр. Интернациональный, 2, 2/2, 4, 6, 6/2, 8; пр. Первостроителей, 15/2, 15/3 , 15/4, 15/5; ул. Аллея Труда, 38; ООО «Юн»; детский сад № 37; ИП Горбунова, пр. Мира, 38/2; гимназия № 9; детский сад № 8; педагогический колледж; библиотека им. Островского.
С 29 по 30 июня горячую воду отключат у потребителей:
пр. Мира, 19; пр. Октябрьский, 32, 34, 36, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 38/2, 40; ул. Молодогвардейская, 16, 18, 20; общежитие Авиационного колледжа пр. Мира, 21; филиал Пед. университета, ул. Комсомольская, 45; «Резонанс»; ИП Генцель; ООО «Продукты».
С 29 июня по 3 июля отключения затронут:
пр. Ленина, 24/2; ул. Севастопольская, 48, 54; ул. Хабаровская, 48; ул. Вокзальная, 23; пр. Мира, 61, 61/2, 63, 63/2, 63/3; ул. Хабаровская, 43, 43/2, 43/3, 45, 45/2, 45/3, 47/2, 47/3, 49, 49/2, 49/3, 51, 51/2, 51/3; ул. Советская, 1, 2/2, 3, 3/2, 4, 9, 15; ул. Калинина, 4, 6/2, 13, 13/2, 15; ул. Копылова, 44, 45, 45/2, 46, 46/2, 49, 51; ул. Уральская, 8, 12; ш. Комсомольское, 93, 95, 99, 101; ул. Сусанина, 57/3, 59, 59/2; ул. Водонасосная, 58, 58/2, 60, 60/2, 60/5; ул. Лазо, 78, 79, 86.
В конце месяца без горячей воды останутся и некоторые компании и бюджетные организации:
детский сад № 71; Станция переливания крови; ООО «Универсал»; ИП Хардин; Военкомат; «Центр гигиены и эпидемиологии»; ПАК «Базовый»; ФГБУ ЦЖКУ ул. Севастопольская, 55; Общежитие пр. Мира, 67; детский сад № 5; детский сад № 57; поликлиника № 2; поликлиника № 9; Центр «Дземги»; СК «Смена»; УФС Росгвардия; администрация Ленинского округа; штаб военной части № 45505; «Экспоцентр»; ИП Тимофеев; Храм святого Илии; магазин «Радуга вкуса»; ООО «Чалба»; Детский сад № 83; школа № 37; Клуб юных моряков; ООО «Петроулсервис».
— Работы выполняются для качественной подготовки к следующему отопительному сезону. За период отключения указанным потребителям сделают перерасчет начислений за горячее водоснабжение, — сообщили в СП «Комсомольские тепловые сети».