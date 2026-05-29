Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяков приглашают на масштабный экологический фестиваль «Природа города»

Фестиваль пройдет 5 и 6 июня в парке культуры и отдыха «Балатово».

Источник: Комсомольская правда

При поддержке администрации города парк культуры и отдыха «Балатово» 5 и 6 июня станет местом проведения экологического фестиваля «Природа города» (0+). В его рамках пройдет акция «Экодоброволец» для помощи экологическим организациям и инициативам. Участником может стать любой желающий.

В администрации Перми рассказали, что экологический фестиваль «Природа города» отправит пермяков в познавательные маршруты. Их также ждут экологические практикумы, природные лаборатории, ботанические соревнования и экспертные экскурсиях. Гостей фестиваля научат исследовать лес и наблюдать за живой природой в ее естественном состоянии.

Дети и взрослые примут участие экоквестах, интерактивных играх по ориентированию и безопасному поведению в лесу, творческих мастер-классах и игротеках. По словам организаторов, занятия позволят освоить лесотерапию и йогу на свежем воздухе, а волонтерские акции по уборке природных территорий дадут возможность внести реальный вклад в сохранение окружающей среды.

Для участия в акции «Экодоброволец» необходима регистрация по ссылке. В этом году волонтеров ждет целый ряд активностей, включая помощь приютам, субботники, высадку растений, установку домиков для птиц и насекомых.

Подробная информация о фестиваль «Природа города» доступна в его официальной группе во «ВКонтакте».