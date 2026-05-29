Прокуратура Хабаровского края наказала УК за неисправные лифты

В ходе проверки установлено, что в одном из лифтов неисправна кнопка вызова диспетчера. Также отсутствуют данные о правилах его использования, дате установки и сроке службы. Выяснилось, что управляющая компания не проводила осмотр оборудования, что создавало угрозу безопасности жильцов. Прокурор района внёс представление генеральному директору ООО «Наш дом». В результате организация привлекла к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц, устранила выявленные нарушения и выплатила штраф в размере 20 тыс. рублей по ст. 9.1.1 КоАП РФ за нарушение требований к безопасному использованию и содержанию лифтов.