Прокуратура Хабаровского края наказала УК за неисправные лифты

Прокуратура Солнечного района выявила нарушения в работе лифтового оборудования и добилась их устранения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Солнечного района выявила нарушения в работе лифтового оборудования и добилась их устранения. По результатам проверки компания оштрафована на 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе проверки установлено, что в одном из лифтов неисправна кнопка вызова диспетчера. Также отсутствуют данные о правилах его использования, дате установки и сроке службы. Выяснилось, что управляющая компания не проводила осмотр оборудования, что создавало угрозу безопасности жильцов. Прокурор района внёс представление генеральному директору ООО «Наш дом». В результате организация привлекла к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц, устранила выявленные нарушения и выплатила штраф в размере 20 тыс. рублей по ст. 9.1.1 КоАП РФ за нарушение требований к безопасному использованию и содержанию лифтов.

Почта: red.habkp@phkp.ru