Лантратова помогла многодетному отцу получить задержанную зарплату

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла получить зарплату многодетному отцу, которому не выплатили деньги за командировку в Благовещенск.
«Илья М. работал монтажником технологических трубопроводов в АО Институт “Оргэнергострой”. Весной 2025 года его направили в командировку в Благовещенск. Там ему не выплатили суточные. Также не оплатили обратную дорогу домой. Мужчине пришлось занимать деньги, чтобы вернуться. Позже он написал заявление на компенсацию проезда. Но выплаты так и не получил», — написала Лантратова в канале на платформе «Макс».
Она отметила, что у Ильи трое несовершеннолетних детей и ипотека, а коммунальные платежи и ежедневные семейные расходы «съедают» весь бюджет. Из-за задержки зарплаты он вынужден жить в долг и не может обеспечивать необходимыми вещами самых близких.
«Мужчина написал нам об этом. Мы направили обращение в прокуратуру Южного административного округа Москвы. Попросили провести проверку и принять меры», — добавила омбудсмен.
По словам Лантратовой, ведомство сообщило, что задолженность по зарплате погашена полностью. На контроле остается задолженность по оплате проезда — 36,1 тысячи рублей.
«Также прокуратура внесла представление генеральному директору организации. Материалы проверки направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело», — уточнила она.