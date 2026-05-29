Прокуратура раскрыла подробности ДТП с автобусом в Красноярске (видео)

Прокуратура раскрыла подробности ДТП с иномаркой и автобусом на улице Партизана Железняка в Красноярске.
Авария произошла сегодня утром, 29 мая, у дома № 5. Предварительно установлено, что маршрутный автобус № 60, следовавший по направлению «Микрорайон Солнечный — Автовокзал Восточный», после дорожного маневра другого автомобиля съехал с дороги и врезался в электроопору.
Помеху автобусу создал водитель автомобиля Toyota, который при перестроении нарушил требования дорожной разметки. Водителю автобуса пришлось уходить от столкновения, из-за этого общественный транспорт оказался за пределами проезжей части.
«Девять пассажиров доставили в медицинские учреждения. Проверка показала, что признаков алкогольного опьянения ни у водителя автобуса, ни у водителя легкового автомобиля не установлено», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сейчас прокуратура проверяет, как соблюдались требования законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. По итогам этой проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам происшествия и, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что ранее в полиции сообщали о восьми пострадавших в ДТП.
