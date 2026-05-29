Холдинг «Русагро» экс-сенатора от Белгородской области перешел в управление РСХБ

ПАО «Группа “Русагро”» перешло в управление структуры Россельхозбанка (РСХБ) — ООО «РСХБ — Финанс». Это следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующая запись внесена в реестр 28 мая. Об этом сообщает «Ъ».
Бизнес экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича — ПАО «Группа “Русагро”» — перешел в управление структуры Россельхозбанка (ООО «РСХБ — Финанс»). Это следует из данных ЕГРЮЛ. Это следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующая запись внесена в реестр 28 мая.
Заявление поступило 30 апреля, а уже 5 мая Хамовнический суд Москвы практически полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 65% обыкновенных акций холдинга. Общее количество таких бумаг в уставном капитале превышает 958 млн.
В иске надзорное ведомство настаивало, что бизнес, оцениваемый более чем в 550 млрд руб., развивался благодаря политическим связям господина Мошковича, который в 2006—2014 годах был сенатором от Белгородской области.
Подробнее — в материале «Ъ» «Вадим Мошкович закончил с бизнесом».