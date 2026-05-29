Психолог объяснила, как походы и сплавы меняют восприятие себя

• [00:33] Мужчины и смысл путешествий.
• [06:55] Спонтанность, компания и ожидания.
• [10:17] Викинг-походы без интернета.
• [18:31] Путешествие как перезагрузка.
• [26:56] Сплавы и жизнь без статуса.
• [34:21] Одиночные маршруты и «каютный синдром».
Смена среды, отказ от привычного комфорта и автономные маршруты могут работать как форма психологической перезагрузки, заявила в эфире Радио РБК психолог Елена Новоселова. По ее словам, такой опыт помогает выйти из состояния, когда «весь мир стал даже не черно-белым, а превратился в серый туман». Непривычные условия заставляют человека «собраться со всеми своими способностями, силами, своей волей» и иначе посмотреть на себя, пояснила Новоселова.
Наиболее сильный эффект дают форматы, где человек временно теряет привычные социальные роли — должность, статус, постоянную связь и бытовой комфорт. Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов сравнил спортивный сплав с ситуацией, когда «тобой командует река»: уже на третий день участник на вопрос «ты кто?» отвечает не должностью, а просто именем. Похожий эффект дают викинг-походы, одиночные маршруты и путешествия в горах: повседневные задачи — где переночевать, что поесть и как пройти маршрут — отнимают столько внимания, что для тревожных мыслей почти не остается места.