Психолог объяснила, как походы и сплавы меняют восприятие себя

Наиболее сильный эффект дают форматы, где человек временно теряет привычные социальные роли — должность, статус, постоянную связь и бытовой комфорт. Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов сравнил спортивный сплав с ситуацией, когда «тобой командует река»: уже на третий день участник на вопрос «ты кто?» отвечает не должностью, а просто именем. Похожий эффект дают викинг-походы, одиночные маршруты и путешествия в горах: повседневные задачи — где переночевать, что поесть и как пройти маршрут — отнимают столько внимания, что для тревожных мыслей почти не остается места.