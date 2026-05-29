В Индонезии произошли четыре извержения вулкана Семеру

Местных жителей и туристов призвали не приближаться к кратеру Семеру в радиусе пяти километров.

Источник: Комсомольская правда

В индонезийской провинции Восточная Ява произошло как минимум четыре новых извержения вулкана Семеру, сообщил 29 мая Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф.

Извержения сопровождались плотными выбросами пепла белого и серого цветов, которые распространялись на север, северо-запад и запад. Пепел поднялся на тысячу метров над кратером, достигнув 4676 метров над уровнем моря.

Власти призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру ближе чем на пять километров. Людей предупредили о риске выброса раскаленных камней, схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.

Ранее вулкан Семеру четырежды извергся 21 мая. Высота пепла над кратером составила 900 метров, а от уровня моря — 4,6 километра. Туристам и жителям региона также запрещали приближаться к кратеру на расстояние пяти километров.