Овечкин забыл свою речь во время выступления на премии интернет-контента

Российский хоккеист Александр Овечкин выступил на Национальной премии интернет-контента, где получил награду в номинации «Мир должен знать». Во время выхода на сцену спортсмен признался, что заранее подготовил речь, но забыл ее.
По этой причине Овечкин решил выступить с коротким, но ярким обращением к публике. Он заявил, что считает Россию лучшей страной, признался в любви к родине и назвал россиян чемпионами.
— Я коротко и ясно: Россия — лучшая. Я люблю Россию. Мы — чемпионы. Я готовил речь, но речь забыл. Всех люблю, всех уважаю, — цитирует форварда «Вашингтон Кэпиталс» Super.ru.
В завершение речи хоккеист поблагодарил фанатов и зрителей за поддержку, сказал, что любит и уважает всех, а затем показал со сцены жест объятий, добавив: «Еще раз — обнимашки».
До этого нападающий Овечкин также стал лучшим бомбардиром клуба «Вашингтон Кэпиталз» по итогам матча регулярного чемпионата против Коламбус Блю Джекетс. В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры и набрал 64 очка.
Кроме того, 1 апреля он обогнал хоккеиста Яромира Ягра по количеству голов, забитых во всех турнирах. Спортсмен забросил две шайбы в матче НХЛ с «Филадельфией», и последняя стала 1107-й в его карьере.