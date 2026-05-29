Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как правильно выбирать шоколадные конфеты?

Ответила технический директор Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Елена Салман.

Ответила технический директор Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Елена Салман.

На полках магазинов огромный выбор шоколадных конфет, цены тоже разные. Как отличить качественный продукт от дешёвой подделки и на что обращать внимание в составе, ответила технический директор Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Елена Салман.

«В составе качественных шоколадных конфет обязательно должно быть тёртое какао, какао-порошок или масло какао. Часто недобросовестные производители заменяют дорогое масло какао более дешёвым кокосовым или пальмовым. Также должно насторожить присутствие в составе глюкозного сиропа, растительных жиров и крахмала: это признаки использования дешёвого сырья для придания объёма и сладости, — посоветовала Елена Салман. — При выборе обращайте внимание на этикетку: ингредиенты всегда указывают в порядке убывания их веса. Отдавайте предпочтение тем конфетам, где в начале списка стоят натуральные продукты — какао, орехи, фрукты, а не сахар и сиропы. Чем короче и понятнее состав, тем лучше».

Качество можно определить и по внешнему виду. Хорошие конфеты — блестящие, гладкие, ровные, без разводов и белёсого налёта. Если поверхность матовая, возможно, производитель сэкономил на сырье. У продукта должен быть аромат натурального шоколада без посторонних запахов. И главный тест: настоящий шоколад тает во рту, а не превращается в пластилин.

Напомним, ранее мы публиковали рецепты модных шоколадных десертов, как в ресторане.