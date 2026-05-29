Как правильно выбирать шоколадные конфеты?

«В составе качественных шоколадных конфет обязательно должно быть тёртое какао, какао-порошок или масло какао. Часто недобросовестные производители заменяют дорогое масло какао более дешёвым кокосовым или пальмовым. Также должно насторожить присутствие в составе глюкозного сиропа, растительных жиров и крахмала: это признаки использования дешёвого сырья для придания объёма и сладости, — посоветовала Елена Салман. — При выборе обращайте внимание на этикетку: ингредиенты всегда указывают в порядке убывания их веса. Отдавайте предпочтение тем конфетам, где в начале списка стоят натуральные продукты — какао, орехи, фрукты, а не сахар и сиропы. Чем короче и понятнее состав, тем лучше».