В Волжском не зафиксировали загрязнений воздуха после атаки БПЛА

В Волжском не выявили превышения вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. Превышения вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА на химпредприятие в Волжском Волгоградской области не зафиксировано, сообщили РИА Новости в мэрии.

Как ранее сообщал губернатор Андрей Бочаров, в течение минувшей ночи в результате атаки БПЛА ВСУ было зафиксировано возгорание на химическом предприятии Волжского, оно ликвидировано.

«Пробы взяли, превышений нет, ситуация в норме», — сказали в мэрии.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
