Установлено, что законы физики остаются неизменными в масштабах Галактики

В этом поиске молекулы выступают в роли сверхточных «природных часов». Их внутренние колебания крайне чувствительны к массе частиц: если масса электрона или протона хоть немного изменится, «ритм» молекулы тут же собьется. Чтобы не перепутать реальные изменения физики с ошибками измерительных приборов, ученые используют специальный метод. Они сравнивают две разные молекулы, которые работают на одних и тех же частотах, но реагируют на изменения по-разному. Например, метанол обладает высокой чувствительностью, а ацетальдегид — более низкой. Если приборы покажут разницу в их показаниях, это докажет, что дело не в неточности оборудования, а в том, что сами законы физики в космосе работают иначе.