В прошлом году уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае Ирине Мирошниковой поступило 1 086 обращений. Нарушения прав детей в семье, в сферах образования и опеки традиционно входят в топ тем, которые волнуют жителей края. Депутатам регионального Заксобрания был представлен ежегодный доклад с анализом обращений и рекомендациями. Есть рост числа обращений по вопросам соблюдения прав детей участников СВО, зачастую они связаны с назначением социальных выплат. К актуальным проблемам Ирина Мирошникова отнесла нападение бездомных животных. Также звучали вопросы о профилактике школьного буллинга, долгов по алиментам, распределения земельных участков для многодетных семей.
За год уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае поступило 1 086 вопросов
