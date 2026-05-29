Тысячи екатеринбуржцев споют хором в Историческом сквере в честь Дня России

В центре Екатеринбурга 12 июня ограничат продажу алкоголя.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга в праздничный день 12 июня пройдет традиционный концерт «Хором славим Россию и город!». В честь Дня России в Историческом сквере в 12:00 под аккомпанемент духового оркестра выступит сводный тысячный хор в составе лучших коллективов учреждений культуры уральской столицы и дополнительного образования, к которому могут присоединиться все желающие.

«Во время выступления тексты звучащих песен будут транслироваться на мультимедийном экране», — рассказали в мэрии.

В связи с проведением массового мероприятия 12 июня с 10 до 15 часов временно ограничат продажу алкоголя в границах улиц Вайнера — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина.