Нижегородцам начали приходить оповещения об угрозе атаки БПЛА

Предупреждение поступает абонентам по смс.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцам начали приходить смс-уведомления об угрозе атаки бепилотников. Первые сообщения пришли в ночь на 29 мая.

‎- Внимание! На территории Ниж.обл. введён режим Беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие, — говорится в сообщении. Также приходит уведомление об отбое с напоминанием не подходить к обломкам.

‎Однако не все мобильные операторы пока предупреждают своих абонентов, но, вероятно, это дело времени.

В других регионах, даже соседних с Нижегородской областью, СМС-оповещения о беспилотной и ракетной опасностях приходят жителям уже давно. Нижегородцев же не предупреждали, чтобы «не будоражить население» — так объяснял решение властей начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков.

В последнее время атаки беспилотников на Нижегородскую область стали все более масштабными. Накануне обломками сбитого БПЛА было повреждено здание областного суда в центре Нижнего Новгорода.

