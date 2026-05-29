Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Восемь человек, пострадавших в столкновении иномарки с автобусом в Красноярске, находятся в средней тяжести состояния, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.
ДТП произошло в пятницу утром. Краевой главк МВД сообщал, что 26-летний водитель Toyota, перестраиваясь, не уступил дорогу автобусу, который ехал по выделенной полосе. СК начал проверку, по его данным, в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров, восемь из них пострадали. В прокуратуре позже сказали о девяти пострадавших.
«Двое было (доставлено — ред.) в БСМП: одна в удовлетворительном состоянии, ушла домой, у второй состояние средней тяжести. Семь человек в краевой (больнице — ред.) — все средне-тяжелые», — сказал собеседник агентства.
Также в региональном минздраве уточнили, что по «скорой» увезли восемь человек, еще один человек, предположительно, дошел сам до больницы, так как она находилась недалеко от места аварии.