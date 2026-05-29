Нижегородцам с 1 июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на АЗС

С 1 июня на автозаправочных станциях вводятся новые противопожарные правила, которые запрещают использование мобильного телефона у колонки вне салона автомобиля. Об этом в разговоре с ТАСС рассказала адвокат Ирина Гребнева.
По новым требованиям, действующим на АЗС, запрещено разговаривать по телефону у колонки, если автомобиль не находится в движении. Это связано с риском возникновения искры, которая может привести к возгоранию. Единственное исключение — оплата топлива через QR-код на терминале, так как это действие не связано с использованием открытого огня или искрообразованием.
Хотя на данный момент нет специальной статьи в административном кодексе, которая бы предусматривала наказание за разговор по телефону на АЗС, сами станции имеют право отказать в обслуживании нарушителю. Это может включать отказ в предоставлении колонки, аннулирование оплаты, требование покинуть территорию или даже внесение в черный список.
В случае, если сотрудники АЗС посчитают, что действия посетителя угрожают безопасности, они могут вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов будут принимать решение о том, какое административное правонарушение имело место и какое наказание последует.
