Нижегородцам с 1 июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на АЗС

Водителям могут отказать в обслуживании на заправочной станции.

Источник: Нижегородская правда

С 1 июня на автозаправочных станциях вводятся новые противопожарные правила, которые запрещают использование мобильного телефона у колонки вне салона автомобиля. Об этом в разговоре с ТАСС рассказала адвокат Ирина Гребнева.

По новым требованиям, действующим на АЗС, запрещено разговаривать по телефону у колонки, если автомобиль не находится в движении. Это связано с риском возникновения искры, которая может привести к возгоранию. Единственное исключение — оплата топлива через QR-код на терминале, так как это действие не связано с использованием открытого огня или искрообразованием.

Хотя на данный момент нет специальной статьи в административном кодексе, которая бы предусматривала наказание за разговор по телефону на АЗС, сами станции имеют право отказать в обслуживании нарушителю. Это может включать отказ в предоставлении колонки, аннулирование оплаты, требование покинуть территорию или даже внесение в черный список.

В случае, если сотрудники АЗС посчитают, что действия посетителя угрожают безопасности, они могут вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов будут принимать решение о том, какое административное правонарушение имело место и какое наказание последует.

Ранее сайт pravda-nn.ru выяснил, правда ли, что бензин в России начнут выдавать по талонам.