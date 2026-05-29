В Дзержинском больница недоплачивала фельдшерам за ночные вызовы

Прокуратура через суд добилась положенных выплат.

Прокуратура Красноярского края через суд добилась выплат фельдшерам скорой в Дзержинском за ночные дежурства и работу в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурорская проверка в КГБУЗ «Дзержинская РБ» выявила, что фельдшеры скорой помощи годами недополучали зарплату: междусменный и еженедельный отдых не обеспечивался, дежурства на дому и экстренные выезды учитывались не полностью, а работа в выходные не оплачивалась в двойном размере.

Руководство больницы в суде настаивало, что дежурства на дому не считаются сверхурочной работой. Однако прокуратура вступилась за сотрудников и обратилась в суд в интересах восьми фельдшеров.

Суд поддержал требования надзорного ведомства. С больницы взыскали 180 тысяч рублей недоначисленной зарплаты и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее мы сообщали, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярске.