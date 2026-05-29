В Дзержинском больница недоплачивала фельдшерам за ночные вызовы

Прокурорская проверка в КГБУЗ «Дзержинская РБ» выявила, что фельдшеры скорой помощи годами недополучали зарплату: междусменный и еженедельный отдых не обеспечивался, дежурства на дому и экстренные выезды учитывались не полностью, а работа в выходные не оплачивалась в двойном размере.