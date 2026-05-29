В Хабаровском крае поймали убийцу спустя 30 лет поисков

Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по делу, которое три десятилетия лежало в разряде глухарей. 52-летний уроженец села Богородское Ульчского района предстанет перед судом за жестокое убийство, совершённое в феврале 1995 года в посёлке Де-Кастри. Всё это время мужчина оставался на свободе, но теперь ответить за содеянное всё-таки придётся.
В ночь с 11 на 12 февраля 1995 года двое мужчин выманили жертву из дома обманным путём, после чего один из них выстрелил в упор. В тот момент сестра потерпевшего пыталась закрыть брата собой, но соучастник оттащил её в сторону и заставил наблюдать за расправой над родным человеком. Мужчина получил смертельное ранение и скончался на месте. Второй фигурант дела до суда не дожил — уголовное преследование в отношении него прекратили в связи со смертью на стадии следствия.
Прорыв в расследовании наступил благодаря координационным мероприятиям, которые организовала прокуратура Хабаровского края. Убийцу удалось установить и задержать спустя 30 лет после преступления. Всё это время он жил, не привлекая к себе внимания, но прошлое настигло его. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 102 УК РСФСР — убийство, совершённое с особой жестокостью по предварительному сговору.
Уголовное дело будет рассматривать Ульчский районный суд. Следствие вели сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.