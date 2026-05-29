Маск назвал очень неудачным взрыв ракеты Безоса

В социальной сети X Илон Маск отреагировал на аварию, произошедшую с ракетой New Glenn, которую разрабатывает компания Blue Origin Джеффа Безоса. Взрыв прогремел прямо на стартовой площадке во время испытаний во Флориде. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Маск дал короткий, но емкий комментарий, в котором признал, что создание подобных систем сопряжено с огромными трудностями.
«Очень неудачно. Ракеты — это сложно», — написал глава SpaceX.
Он также выразил надежду, что Blue Origin удастся быстро оправиться после этого инцидента. В самой компании случившееся уже назвали аномалией. Джефф Безос пообещал, что специалисты тщательно разберутся в причинах, которые привели к разрушению ракеты.