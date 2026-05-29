В Волгоградской области после атаки БПЛА произошел пожар на топливных объектах

Возгорания на заводах в Волгоградской области после атаки ВСУ ликвидированы.

В Волгоградской области ликвидированы возгорания на промышленных предприятиях, которые ночью 29 мая 2026 года атаковали киевские беспилотники. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения обломков БПЛА ночью произошли пожары на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. В течение ночи пожары удалось потушить.

Напомним, завод синтетического волокна в Волжском атаковали ночью беспилотники ВСУ. Погиб находившийся там 60-летний мужчина, 55-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. На юге города в промзоне ночью звучали сирены, работало ПВО. Жители города всю ночь слышали громкие хлопки.

Также БПЛА атаковали жилой дом в Краснооктябрьском районе Волгограда, ранен мирный житель. В соседнем детском саду выбило окна.

