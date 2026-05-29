Евгений Семенов: «Мозг ребенка исключается из интеллектуального процесса»

«Испокон веку наиболее значимой заботой человека о собственном ребенке было стремление передать ему накопленный опыт, навыки, знания — дать ему хорошее образование», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая государственную политику в отношении молодежи.
«Это стало непреложной нормой семейного кодекса, а со временем превратилось в один из основных принципов политики цивилизованного государства. Уровень образования нации стал осознаваться как важнейший национальный капитал, обеспечивающий не только экономическое благополучие государства, но и его безопасность. История свидетельствует, что попытки оказывать внешнее воздействие на детей и молодежь, включенных в системные интеллектуальные процессы (а именно этим отличатся хорошее образование) малоэффективны, и наоборот — “безграмотность доверчива и легкомысленна”, как говорил Сенека.
Сегодня система образования переживает системный же кризис. Традиционный образовательный процесс, состоявший в личном обращении к источнику (тексту), осмыслении полученной информации и генерации на этой основе собственного знания путем подготовки авторского текста (читай — личного интеллектуального продукта), разрушен. Сегодня обучающиеся (да, такой вот термин) делегировали этот процесс нейросетям.
Домашние задания в школе, рефераты, курсовые, дипломы в высшей школе больше не работают. Их создает не человек, а нейросети. Таким образом мозг ребенка, молодого человека исключается из интеллектуального процесса, он лишь участвует в организации транзита информации от источника к контролирующему субъекту (преподавателю).
Результатом этого процесса является то, что подрастающее поколение обладает значительно меньшим объемом личных знаний, чем старшее поколение. Но угрожающее последствие этого процесса не в дефиците личных знаний молодежи, это всегда можно компенсировать обращением к источникам. Главная угроза состоит в том, что в результате разрушения старой образовательной системы мы наблюдаем деградацию когнитивных процессов у нового поколения. Эксперты все чаще и чаще говорят о масштабной деинтеллектуализации детей и молодежи. Впервые человечество столкнулась с тем, что подрастающее поколение глупее своих родителей, как заявляют некоторые отчаявшиеся инсайдеры.
Следует заметить, что подобные процессы связаны не только с нашей страной, они наблюдаются во всем мире. Человечество столкнулось с глобальным вызовом новых информационных технологий, в перспективе развития которых возникает угроза утраты человеком цивилизационной субъектности. Несмотря на то, что угроза касается всего человечества, принимать меры, обеспечивающие защиту от интеллектуальной деградации подрастающего поколения, необходимо государству. Полагаю, что это сегодня главный внешний вызов".