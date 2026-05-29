Евгений Семенов: «Мозг ребенка исключается из интеллектуального процесса»

Результатом этого процесса является то, что подрастающее поколение обладает значительно меньшим объемом личных знаний, чем старшее поколение. Но угрожающее последствие этого процесса не в дефиците личных знаний молодежи, это всегда можно компенсировать обращением к источникам. Главная угроза состоит в том, что в результате разрушения старой образовательной системы мы наблюдаем деградацию когнитивных процессов у нового поколения. Эксперты все чаще и чаще говорят о масштабной деинтеллектуализации детей и молодежи. Впервые человечество столкнулась с тем, что подрастающее поколение глупее своих родителей, как заявляют некоторые отчаявшиеся инсайдеры.