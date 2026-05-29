Что будет, если говорить по телефону на АЗС: клиенту грозит «черный список»

Напомним, водителей ранее предупреждали о штрафах и риске лишения прав за неправильную перевозку бензина. По действующим правилам, для личного использования разрешено перевозить не более 240 литров топлива в одном автомобиле, а объем каждой отдельной емкости не должен превышать 60 литров. За нарушение этих требований грозит штраф от 2000 до 2500 рублей. В отдельных случаях автомобилиста могут лишить прав на срок до шести месяцев.