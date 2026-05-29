Что будет, если говорить по телефону на АЗС: клиенту грозит «черный список»

Юрист Гребнева: с 1 июня звонок по телефону на АЗС будет грозить черным списком.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня разговор по телефону на АЗС вне салона автомобиля может обернуться отказом в обслуживании или внесением водителя в черный список заправки. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ирина Гребнева.

По ее словам, МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы автозаправок. Пользоваться телефоном у колонки будет запрещено из-за риска случайной искры. Исключение сделают только для оплаты по QR-коду на терминале.

«На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции — это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список», — сказала Гребнева.

Юрист добавила, что в отдельных случаях сотрудники АЗС могут вызвать полицию. Это возможно, если они сочтут действия водителя угрозой безопасности. Тогда уже правоохранители будут определять, есть ли состав административного правонарушения.

Напомним, водителей ранее предупреждали о штрафах и риске лишения прав за неправильную перевозку бензина. По действующим правилам, для личного использования разрешено перевозить не более 240 литров топлива в одном автомобиле, а объем каждой отдельной емкости не должен превышать 60 литров. За нарушение этих требований грозит штраф от 2000 до 2500 рублей. В отдельных случаях автомобилиста могут лишить прав на срок до шести месяцев.

