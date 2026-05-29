В ОП поддержали идею о введении обязательного экзамена по физкультуре в школах

В российских школах необходимо вводить обязательный экзамен по физкультуре, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии ребенка. Об этом в пятницу, 29 мая, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По его словам, физкультура не должна считаться второстепенным предметом. При этом Гриб уточнил, что возможный экзамен должен носить вариативный характер и учитывать спортивные достижения учеников.
Общественник добавил, что от экзамена можно освобождать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях.
— Физическая культура — это не второстепенный предмет, нужна итоговая аттестация. Она может быть по любимому виду спорта каждого отдельного школьника. Многие из них увлекаются самыми разными видами спорта. Либо сдача ГТО, но чтобы спорт у нас не был простой формальностью, — заявил Гриб в беседе с РИА Новости.
18 мая референт Управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов рассказал, что единые государственные учебники по обществознанию для 9−10-х классов введут в школах страны с 1 сентября 2026 года, а для 11-х классов — с 1 сентября 2027 года.
Новые школьные учебники по обществознанию для 9−11-х классов, разработанные под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, официально включены в федеральный перечень допущенных к использованию в российских школах.