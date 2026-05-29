В Польше потребовали лишить Зеленского государственной награды

Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек предложил лишить главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, ордена Белого Орла. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
По его словам, это связано с решением Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА*». Он заявил, что в этой ситуации нужны конкретные действия и шаги в интересах Польши для защиты памяти жертв украинских националистов.
Плачек заявил, что направил обращение в канцелярию президента Польши Кароля Навроцкого и рассчитывает получить ответ в ближайшее время.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса также объявил, что больше не поддерживает главаря киевского режима Зеленского из-за той церемонии.
Напомним, скандальная церемония перезахоронения праха одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (ОУН*) Андрея Мельника состоялась 21 мая. Перезахоронили Мельника вместе с его женой Софией. Его прах был перенесен на Национальное военное кладбище в Киеве. А до этого в Люксембурге прошла эксгумация останков одного из лидеров ОУН*.
* — признана экстремистской и запрещена на территории России.