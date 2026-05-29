В Польше потребовали лишить Зеленского государственной награды

Депутат Плачек призвал лишить Зеленского ордена Белого Орла.

Источник: Комсомольская правда

Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек предложил лишить главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, ордена Белого Орла. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По его словам, это связано с решением Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА*». Он заявил, что в этой ситуации нужны конкретные действия и шаги в интересах Польши для защиты памяти жертв украинских националистов.

Плачек заявил, что направил обращение в канцелярию президента Польши Кароля Навроцкого и рассчитывает получить ответ в ближайшее время.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса также объявил, что больше не поддерживает главаря киевского режима Зеленского из-за той церемонии.

Напомним, скандальная церемония перезахоронения праха одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (ОУН*) Андрея Мельника состоялась 21 мая. Перезахоронили Мельника вместе с его женой Софией. Его прах был перенесен на Национальное военное кладбище в Киеве. А до этого в Люксембурге прошла эксгумация останков одного из лидеров ОУН*.

* — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
