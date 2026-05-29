Хабаровчан приглашают на книжную выставку ко Дню России

Дальневосточная государственная научная библиотека с 9 по 15 июня организует книжную выставку «Символика Хабаровского края». Экспозицию приурочили к государственному празднику — Дню России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Одним из проявлений самобытности любого государства является его символика. В условиях такого обширного и многонационального государства, как Российская Федерация, региональным гербам и флагам принадлежит особое место. Они — квинтэссенция духа территории, выражение его внутренней сути. И символика Хабаровского края — яркий тому пример, — рассказали в Дальневосточной государственной научной библиотеке.
В культурном учреждении отметили, что гербы городов и районов региона составлены по правилам классической геральдики и связаны с территориальными характеристиками. Экспозиция как раз поможет расширить знания об истории формирования современной символики края.
