В Мамоново ищут подрядчика для капремонта помещений городской больницы

На капремонт помещений Мамоновской городской больницы направляют более 10,7 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит выполнить работы в здании больницы в Мамоново на улице Евсеева, 3. Начальная цена контракта составляет 10 773 103 рубля.
Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 5 июня, итоги подведут 9 июня. Завершить работы необходимо в течение 120 календарных дней с момента передачи строительной площадки, но не позднее 25 октября 2026 года.
Согласно документации, проект предусматривает архитектурные и конструктивные работы, а также обновление инженерных систем. В здании планируют отремонтировать системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и сети связи.