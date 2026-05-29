Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Екатеринбурга разорвала контракт на очистку Здохни

Власти Екатеринбурга расторгли контракт на очистку озера Здохня.

Источник: Администрация Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга расторгла контракт на очистку озера Здохня. Это следует из данных сайта Госзакупки.

Тендер на разработку проектной документации по очистке озера администрация Екатеринбурга опубликовала еще в 2023 году. Тогда по итогам конкурса победителем стала компания из Самары «Еврогеопроект». За 26,9 миллиона рублей подрядчик должен был разработать проектную документацию.

Однако из-за многочисленных нарушений 27 мая 2026 года мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт.

— В ходе исполнения контракта подрядчиком систематически нарушались условия контракта, допущено ненадлежащее исполнение обязательств, выразившееся в неоднократном получении отрицательных заключений государственной экологической экспертизы, — говорится в решении об отказе.

Ранее стало известно, что очисткой озера займутся федеральные и областные власти, так как Здохня находится в их собственности. Отмечается, что делом должны заняться в ближайшее время.