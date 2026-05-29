«Вместе в цифровое будущее»: журналисты Красноярского края и Хакасии заняли первые места в региональном этапе конкурса «Ростелекома»

«Ростелеком» в Сибири объявил итоги регионального этапа XV конкурса «Вместе в цифровое будущее», который проводится ежегодно по всей стране и посвящен событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновациям. Среди победителей — журналисты из Республики Хакасия и Красноярского края.
Работа «Вкалывают роботы, счастлив человек! Или, а вы видели БелАЗ-беспилотник?» Валентины Корзуновой, журналиста газеты «Черногорской рабочий», стала лучшей в номинации «Печатная пресса». Материал посвящен тому, как современный 220-тонный БелАЗ перевозит породу без водителя в кабине.
«Такая техника работает на разрезе “Изыхский” в Хакасии. Там уже несколько лет реализуется программа по внедрению в производственный процесс беспилотников. И это стало пилотным проектом в России — перевозку породы доверили роботам. Мой материал — о непростом пути, которым идут инженеры и разработчики программного обеспечения для машин», — рассказала победитель регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее — 2026» Валентина Корзунова.
В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» первое место заняла Эльвира Ефимова с сюжетом «Оцифрованный студент», вышедшем на телеканале «Енисей». В своей работе она рассказывает, как аграрное образование переживает цифровую революцию, а виртуальная реальность помогает готовить специалистов нового поколения.
«На телевидении я веду программу “О хлебе насущном”. С каждым годом поводов для создания сюжетов о цифровизации аграрного сектора становится все больше. Это говорит о том, что отрасль в нашем регионе успешно развивается, а фермерские предприятия и учебные заведения, готовящие людей для работы в полях, все чаще внедряют инновации», — поделилась победитель регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее — 2026» Эльвира Ефимова.
Всего в этом году в конкурсе приняли участие 17 журналистов и блогеров из Красноярского края и Хакасии. Вместе они заявили на конкурс более 40 материалов — это публикации в печатных и электронных СМИ, посты в социальных сетях, радио- и телепрограммы.
В рамках конкурса «Ростелеком» организовал для медиасообщества несколько обучающих вебинаров. В частности, представители компании рассказали о работе динамической ИТ-инфраструктуры, погрузили в индустрию видеоигр на примере платформы «Игры Ростелеком», а также познакомили с автоматизированными системами управления технологическими процессами. Сведения, полученные от экспертов, легли в основу многих публикаций.
«Замечательно, что каждый год в конкурсных работах появляются новые темы: разработка современного программного обеспечения, цифровизация отдаленных деревень, роботы, искусственный интеллект. Это значит, что журналисты внимательно следят за актуальными явлениями в цифровом мире, не отстают от темпа развития технологий и стараются рассказывать о них своим читателям», — рассказала доцент кафедры журналистики и медиалингвистики СФУ, член жюри конкурса «Вместе в цифровое будущее» Дарья Устюжанина.
«Приятно видеть, что конкурс привлекает всё больше сильных талантливых авторов. Журналисты и блогеры Енисейской Сибири не просто рассказывают о технологиях, а показывают, как цифровые решения меняют жизнь людей, работу предприятий и целых отраслей. Именно такие материалы помогают делать сложные темы понятными и близкими широкой аудитории», — подытожил директор Красноярского филиала «Ростелекома» Алексей Усатов.
Всего в этом году от сибиряков было заявлено около 200 материалов. Участники, занявшие первые места в регионе, в июле отправятся в Москву, где «Ростелеком» подведет итоги федерального этапа. Победители финала конкурса «Вместе в цифровое будущее» в августе 2026 года поедут в Арктику.