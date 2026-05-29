Россиянам перечислили признаки мошенничества при оформлении визы США

Обещания ускорить или гарантировать получение визы США с помощью связей с действующими или бывшими консулами — это явный признак мошенничества. Поскольку сотрудников консульства, работают они или уже нет, всегда контролируют американские власти. Об этом в интервью РИА Новости заявил адвокат из Нью-Йорка Аркадий Бух.
«Очевидная ложь, если человек или компания обещают гарантировать или ускорить получение визы и утверждают, что имеют связи с консульством или бывшими дипломатами». — заверил юрист.
Бух добавил, что консулов всегда контролируют представители федерального правительства США во время службы и даже после выхода на пенсию.
Накануне сообщалось, что мошенники разработали сложную схему преступления, которая связана с визами. Преступники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками посольств, консульств или визовых центров. Основной удар наносится по тем, кто действительно находится в процессе оформления документов: ждет визу, загранпаспорт или бронирует билеты.
Также сообщалось, что аферисты атакуют россиян, которые находятся в поиске сезонной работы. Под видом работодателей они выманивают у соискателей личные данные или присваивают деньги под предлогом необходимости внесения «предварительного взноса».