Андрей Дахин: «Основа образования — это “близкий контакт” учителя и ученика»

«Молодёжная политики в России действительно становится сферой противоборства внутренних российских программ социализации, нацеленных на сохранение непрерывности отечественных традиций и развивающих отечество новаций, и внешних деструктивных влияний, которые стремятся превратить молодых людей в слепое орудие разрушения России», — считает д.ф.н., профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин, оценивая государственную политику в отношении молодежи.
«Защита молодёжи от внешних деструктивных влияний может включать различные меры, связанные с ограничениями доступа к соответствующим источникам информации и контактов. Аналогичный советский опыт периода “холодной войны” показал, что чисто запретительные меры не работают, что нужно ещё что-то, что формирует в культуре личности молодого человека внутренний иммунитет, собственную способность распознавать угрозу обманов и посулов, которыми сопровождаются попытки вовлечения в противоправную, экстремистскую и иную деструктивную активность. В настоящее время известно, что основой такого иммунитета является совокупность личностных качества, которые определяются понятием “идентичность гражданина России”. Их успешное развитие образует прочную основу защищённости юного поколения.
Но есть одна сложность, она в том, что комплекс качеств, которые образуют идентичность гражданина России, предполагает развитие гуманитарной составляющей образовательно-воспитательного процесса, который в действующей системе образования сильно отстаёт от инженерно-технической составляющей. Это ведёт к тому, что современные технические компетенции формируются без сильной ценностно-ориентированной основы по их применению. В результате, как это произошло во Владивостоке, учащиеся школы используют нейросети для создания оскорбительных видеороликов в отношении учителей.
Основа гуманитарного образования — это «близкий контакт» учителя и ученика, это наше фундаментальное преимущество перед всеми внешними влияниями, которые пользуются только «удалённым контактом». Чтобы использовать преимущество «близкого контакта» необходимо изменить формат всех гуманитарных дисциплин, начиная с того, что число учеников на гуманитарной дисциплине должно быть таким же, как в группах по изучению культуры иностранной речи (иностранного языка), то есть 10−12 человек. В этом формате появится возможность установления режима делового доверительного общения, без которого гуманитарная культура, — прежде всего, представления о ценностях, — от учителя к ученику, от наставника к стажёру не передаётся.
Поэтому отмечая день молодёжи, необходимо отметить также и то, что «импортозамещение» в системе отечественного гуманитарного образования требует решения амбициозной задачи: разукрупнения учебных групп для освоения дисциплин гуманитарного, ценностно-ориентированного блока. Решение этой задачи на уровне правительства России, как представляется, даст решающий вклад в защиту молодёжи от вовлечения в деструктивную деятельность".