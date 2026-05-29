Андрей Дахин: «Основа образования — это “близкий контакт” учителя и ученика»

Основа гуманитарного образования — это «близкий контакт» учителя и ученика, это наше фундаментальное преимущество перед всеми внешними влияниями, которые пользуются только «удалённым контактом». Чтобы использовать преимущество «близкого контакта» необходимо изменить формат всех гуманитарных дисциплин, начиная с того, что число учеников на гуманитарной дисциплине должно быть таким же, как в группах по изучению культуры иностранной речи (иностранного языка), то есть 10−12 человек. В этом формате появится возможность установления режима делового доверительного общения, без которого гуманитарная культура, — прежде всего, представления о ценностях, — от учителя к ученику, от наставника к стажёру не передаётся.