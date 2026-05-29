Норматив стоимости метра жилья в Нижнем Новгороде утвердили на 2027 год

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городскому округу город Нижний Новгород на 2027 год установлен в размере 135 032 рубля. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.
Утвержденный показатель будет использоваться для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение или строительство жилого помещения. Документ подписал исполняющий полномочия главы города Денис Скалкин. Контроль за исполнением данного распоряжения также возложен на первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что корпус знаменитого нижегородского дома-коммуны продают за 132,6 млн рублей.