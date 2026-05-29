Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На воронежском водохранилище задержали два гидроцикла

Технику отправили на штрафстоянку, а владельцу грозит штраф.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на акватории городского водохранилища инспекторы ГИМС МЧС России задержали два гидроцикла. Инцидент произошел 24 мая в районе Вогрэсовского моста. Об этом 29 мая рассказали в ГУ МЧС по региону.

Как выяснилось, владелец маломерных судов не имел при себе прав на управление, а сами гидроциклы не были зарегистрированы в установленном порядке.

В отношении нарушителя составлено два административных материала:

По ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ (управление судном лицом, не имеющим прав) — штраф 15 тысяч рублей;

По ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ (отсутствие регистрации маломерного судна) — штраф 20 тысяч рублей.

Оба гидроцикла задержаны и помещены на специализированную штрафстоянку.

В ГИМС призывают судоводителей быть ответственными и проверять документы перед выходом на воду.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше