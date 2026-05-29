На рынке в Красноярске нашли 44 килограмма потенциально опасного мяса

В Красноярске на рынке «Енисейский привоз» нашли 44 килограмма мяса потенциально опасного мяса. Об этом рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора.

Инспекционный визит на рынок специалисты организовали по требованию краевой прокуратуры с целью проверить деятельность индивидуального предпринимателя, который торговал там говядиной и бараниной. Оказалось, что мужчина нарушает требования ветеринарного законодательства РФ.

«Охлажденная баранина в тушах и четвертинах реализовывалась без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и оформления на подконтрольный товар в компоненте “Меркурий” ФГИС “Ветис” ветеринарных сопроводительных документов», — сообщили в Управлении.

В Россельхознадзоре пояснили, что незаконный ввоз мяса без согласования с государственной ветеринарной службой может привести к распространению опасных заболеваний животных. За допущенные нарушения в отношении ИП Кобилова Х. А. возбудили административные дела по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ.

По итогам проверки 44 килограмма продукции изъяли из оборота и уничтожили в специализированной организации.