«Известия»: Сеть 5G может появиться в России в конце июня

В конце июля власти планируют выделить «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и T2 диапазон 4,63−4,99 ГГц, который позволит разворачивать сети 5G в крупных городах. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
Авторы материала отмечают, что операторам также могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Благодаря этому 5G можно будет активировать на базе действующей инфраструктуры за несколько дней после одобрения Роскомнадзора. При этом ощутимо скорость увеличится только после запуска сетей на 4,63−4,99 ГГц.
По планам ГКРЧ, к концу 2026 года после запуска сети в крупных городах 5G должна появиться в первых четырех региональных центрах, а в 2027 году их количество увеличится до 16. К 2030-му количество городов с 5G должно составить 40, а к 2035-му — до 84, уточняется в публикации.
Недавно компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет». Устройства разработали на базе платформы организации, их интегрируют в систему связи на архитектуре 5G NTN. Первые тесты с клиентами пройдут в текущем году.
Позже журналисты Bloomberg выразили мнение, что спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать достойным конкурентом американской системы миллиардера Илона Маска Starlink.
В 2032 году в России может появиться связь нового поколения 6G. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по телекоммуникациям Евгения Швецова, как это повлияет на пользователей.