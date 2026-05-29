О погоде в Хабаровске на День города рассказали синоптики

Хабаровск готовится к праздничным мероприятиям, которые пройдут в предстоящие выходные по случаю 168-й годовщины со дня основания города, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Какую погоду ожидать жителям краевой столицы в эти дни?
Как рассказали синоптики хабаровского Гидрометцентра, предстоящей ночью, а также утром 30 мая еще возможен дождь, но днем должно распогодиться — прогноз ожидается без существенных осадков, 31 мая — без осадков.
Однако хоть осадки и обещают прекратиться, температура воздуха 30 мая будет невысокой — до +16…+18 °C днем и около +3..+5 °C ночью. В воскресенье потеплеет в обеденные часы сразу на несколько градусов — вплоть до +24..+26 °C, а в ночной период будет в пределах +4..+6 °C.
Что касается ветра, изменится и он: в первый выходной — северный, северо-западный до 9−14 м/с, а затем — южный 6−11 м/с.
Другим районам края также прогнозируются осадки. Уже сегодня в регионе наблюдается ухудшение погодных условий в связи со смещением глубокого циклона в Охотское море, продолжится непогода и завтра, 30 мая.
— На востоке края ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, местами возможно отложение мокрого снега и усиление ветра по долинам рек. Его порывы достигнут 19−24 м/с, на побережье — до 20−27 м/с, — предупреждают синоптики. — На остальной территории 30 мая также пройдут кратковременные дожди, также в пониженных местах возможны заморозки до −2 °C.
Ночные температуры в эти выходные в основном будут в пределах +2…+7°C, днем субботы прогреется до +13..+20°C, а в воскресенье столбик термометра уже покажет +23..+29°C и существенных осадков при этом не ожидается, как и сильных порывов ветра.