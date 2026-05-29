Губернатор Гусев ответил на вопросы бизнес-сообщества

Губернатор Александр Гусев 27 мая принял участие в пленарном заседании Форума Столля. Глава региона ответил на вопросы представителей бизнес-сообщества, а затем неформально пообщался с предпринимателями. Модератором встречи выступила руководитель оргкомитета Премии имени Вильгельма Столля, председатель Общественной палаты Воронежской области, член Гражданского собрания «ЛИДЕР» Наталия Хван.
Сила и стабильность.
Главная тема форума в 2026 году — «Сильный бизнес — сильный регион». В приветственном слове губернатор отметил, что Воронежская область является сильным регионом. Это подтверждают цифры.
«Предприниматели — очень важная часть и экономики, и социальной стабильности региона. Практически 35% всех занятых в области работают в частном секторе или являются самозанятыми. И за последние пять лет мы видим положительную динамику в этом направлении — число таких людей выросло примерно на 24%».
Александр Гусев подчеркнул, что областное правительство нацелено на помощь бизнесу, включая вопросы различных процедур, регулирования и контрольных механизмов. Все проблемы власти готовы обсуждать и решать в прямом диалоге. Отдельно губернатор отметил два важных направления:
«Первое — возвращение участников специальной военной операции. Мы понимаем, что впереди будет массовое возвращение ребят, и уже сейчас должны выстраивать систему их трудоустройства, адаптации и, возможно, поддержки в открытии собственного дела. Второе — социальная ответственность бизнеса. Сейчас в стране формируется система оценки ответственных компаний по ряду критериев — экономика, экология и кадры. Это фактически новый подход к рейтинговой оценке бизнеса, и Воронежская область активно участвует в этой работе, являясь одним из регионов-лидеров».
Вопросы губернатору.
В рамках пленарного заседания участники встречи задали свои вопросы главе региона. В частности, их интересовало, что является главным конкурентным преимуществом Воронежской области. По мнению Александр Гусев, это предпринимательская инициатива.
«Мне кажется, что за последние 15−20 лет особенно заметно: те смелые решения, которые принимают наши бизнесмены и предприниматели, со временем превращаются не только в интересные и масштабные проекты, но и существенно расширяют сферу деловой активности. Если вернуться на 15 лет назад, то основными направлениями были сельское хозяйство, промышленность и торговля. Сегодня ситуация совершенно иная. Бизнес активно развивается в туризме, сфере здоровьесбережения и других отраслях, которые раньше не казались очевидно привлекательными с точки зрения инвестиций. И здесь важны не только деньги. Гораздо важнее инициатива, внутренняя мотивация предпринимателей идти в сложные, но очень важные для развития региона и качества жизни людей проекты. Поэтому фундамент успешности экономики Воронежской области — именно предпринимательская инициатива».
Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться рынок профессий с учетом «угроз» ИИ, губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день искусственный интеллект не способен заменить человека:
«Он может помогать в работе, быть инструментом, но не полноценной заменой. Поэтому я бы очень осторожно относился к идее полного замещения человека ИИ. Это не только преждевременно, но и небезопасно».
Также прозвучал вопрос об импортозамещении. Александр Гусев отметил, что при ограниченном доступе к зарубежным технологиям главными направлениями становятся сельское хозяйство, машиностроение, производство процессоров и чипов, а также газовая и электротехническая промышленность. В этих сферах уже достигнуты значимые результаты.
Говоря о поддержке ветеранов СВО, глава региона заявил, что трудоустройство участников спецоперации является одной из самых важных и при этом непростых задач.
«Сегодня большое количество наших ребят находятся в зоне СВО, но уже несколько тысяч вернулись. И мы знаем каждого из них, находимся с ними в постоянном контакте. На сегодняшний день порядка 60% вернувшихся уже трудоустроены — либо на прежние рабочие места, либо на новые. Оставшаяся часть пока находится в поиске, но мы сопровождаем этих людей и помогаем им подобрать подходящую работу. Здесь нет формального подхода: человек не просто один раз приходит в центр занятости, получает список вакансий и остается один на один со своими проблемами. Мы постоянно поддерживаем связь, выясняем, что именно не устроило, какие есть пожелания, и вместе с работодателями ищем варианты», — пояснил Александр Гусев.
Он напомнил, что механизм квотирования рабочих мест для участников СВО закрепляется на законодательном уровне. Соответствующий закон уже принят и начнет действовать с сентября. Речь идет о резервировании порядка 1% рабочих мест. Губернатор выразил надежду, что часть участников СВО со временем придет и в законодательную власть. Однако их массового перехода в бизнес ожидать не стоит, считает глава региона.
«Мы понимаем, что многим потребуется получение новой профессии или повышение квалификации. Поэтому сейчас активно выстраиваем систему профессионального обучения и переобучения совместно с предприятиями, вузами и образовательными организациями. Эта работа уже ведется, и участники СВО обязательно станут одной из ключевых категорий, на которые она будет ориентирована», — заявил Александр Гусев.
На заседании обсудили и развитие внутреннего туризма. Александр Гусев отметил важность формирования комплексных туристических маршрутов из нескольких объектов. Это позволит развивать круглогодичный туризм и повышать привлекательность Воронежской области.
«Здесь, как мне кажется, есть две ключевые задачи. Первая — качество сервиса. Очень важно, чтобы турист получал именно тот уровень, который ему обещали. Не обязательно везде строить пятизвездочные отели. Даже палаточный лагерь может оставить у человека отличные впечатления, если ожидания совпадают с реальностью. Если мы научимся обеспечивать честный и качественный сервис, люди к нам поедут. Вторая задача — создание комплексных туристических продуктов. Сегодня недостаточно продвигать только одну точку притяжения. Человек не поедет из Москвы на неделю исключительно в Дивногорье», — пояснил глава региона.
Форум Столля состоялся при поддержке Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». Мероприятие реализуется в рамках национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».