Губернатор Гусев ответил на вопросы бизнес-сообщества

«Сегодня большое количество наших ребят находятся в зоне СВО, но уже несколько тысяч вернулись. И мы знаем каждого из них, находимся с ними в постоянном контакте. На сегодняшний день порядка 60% вернувшихся уже трудоустроены — либо на прежние рабочие места, либо на новые. Оставшаяся часть пока находится в поиске, но мы сопровождаем этих людей и помогаем им подобрать подходящую работу. Здесь нет формального подхода: человек не просто один раз приходит в центр занятости, получает список вакансий и остается один на один со своими проблемами. Мы постоянно поддерживаем связь, выясняем, что именно не устроило, какие есть пожелания, и вместе с работодателями ищем варианты», — пояснил Александр Гусев.