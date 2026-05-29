Прокуратура Хабаровского края добилась выплаты 374 тыс. рублей бывшей сотруднице кафе

Женщина работала в заведении общественного питания в посёлке Берёзовый. При увольнении работодатель не произвёл окончательный расчёт. Прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав взыскать с организации задолженность по зарплате, компенсацию за задержку выплат и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства — бывший работодатель выплатил сотруднице 374 тыс. рублей.