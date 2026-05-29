Прокуратура Хабаровского края добилась выплаты 374 тыс. рублей бывшей сотруднице кафе

Прокуратура Солнечного района помогла местной жительнице взыскать задолженность по зарплате с бывшего работодателя.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Солнечного района помогла местной жительнице взыскать задолженность по зарплате с бывшего работодателя. По результатам проверки генеральный директор кафе и юрлицо оштрафованы на 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Женщина работала в заведении общественного питания в посёлке Берёзовый. При увольнении работодатель не произвёл окончательный расчёт. Прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав взыскать с организации задолженность по зарплате, компенсацию за задержку выплат и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства — бывший работодатель выплатил сотруднице 374 тыс. рублей.

По итогам проверки прокурор вынес постановление о привлечении к ответственности генерального директора заведения и юридического лица. Они признаны виновными в нарушении трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ) и оштрафованы на общую сумму 15 тыс. рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru