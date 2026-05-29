Скандал со школьным питанием: нарушения нашли более чем в 70 школах Алматинской области

Свыше тысячи детей в Алматинской области оказались без бесплатного горячего питания, которое им гарантировано государством. Нарушения выявила прокуратура в ходе проверки соблюдения прав несовершеннолетних в сфере образования.
Согласно законодательству, учащиеся из семей, получающих адресную социальную помощь, должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием во всех государственных учебных заведениях. Однако проверка показала, что это требование не выполнялось более чем в 70 школах региона.
Больше всего таких случаев зафиксировано в Енбекшиказахском районе — 45 школ. Нарушения также выявили в Талгарском, Жамбылском, Уйгурском и Карасайском районах, а также в городе Конаев.
В результате без предусмотренной меры государственной поддержки остался 1101 ребенок. После вмешательства прокуратуры права школьников были восстановлены. Все дети обеспечены бесплатным питанием, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.
В надзорном органе отметили, что с начала 2026 года прокуратура Алматинской области уже защитила права и законные интересы около 30 тысяч детей.