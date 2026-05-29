В Башкирии объяснили причину массовых сбоев в работе мобильного интернета

Жители республики несколько дней подряд жалуются на перебои в работе мобильного интернета.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В частности, приложения не загружаются, а страницы не открываются.

В Минцифразвития Башкирии пояснили, что в целях противодействия террористическим угрозам может быть временно замедлен или отключен мобильный интернет.

«Это помогает повысить безопасность объектов и населения при угрозе терактов или иных чрезвычайных ситуаций», — добавили в ведомстве.

При этом жители могут вызвать экстренные службы, а также остаются доступными сервисы из «белого списка» Минцифры России, в который входят:

  • отечественный мессенджер MAX;
  • сайты госорганов;
  • портал Госуслуг;
  • сайт платежной системы МИР;
  • сервисы Яндекса;
  • банковское приложение Альфа‑Банка;
  • сайт прогноза погоды Gismeteo;
  • сервис 2ГИС.

В Минцифразвития РБ также сообщили, что не располагают информацией о сроках восстановления мобильного интернета.