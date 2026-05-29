В Башкирии объяснили причину массовых сбоев в работе мобильного интернета

В частности, приложения не загружаются, а страницы не открываются.
В Минцифразвития Башкирии пояснили, что в целях противодействия террористическим угрозам может быть временно замедлен или отключен мобильный интернет.
«Это помогает повысить безопасность объектов и населения при угрозе терактов или иных чрезвычайных ситуаций», — добавили в ведомстве.
При этом жители могут вызвать экстренные службы, а также остаются доступными сервисы из «белого списка» Минцифры России, в который входят:
- отечественный мессенджер MAX;
- сайты госорганов;
- портал Госуслуг;
- сайт платежной системы МИР;
- сервисы Яндекса;
- банковское приложение Альфа‑Банка;
- сайт прогноза погоды Gismeteo;
- сервис 2ГИС.
В Минцифразвития РБ также сообщили, что не располагают информацией о сроках восстановления мобильного интернета.