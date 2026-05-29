Врач Кашух предупредила, чем опасен картофель при неправильном хранении

Международный день картофеля отмечается ежегодно 30 мая. Картофель является одним из самых популярных и потребляемых продуктов в мире, его выращивают более чем в 150 странах. История культивирования картофеля насчитывает около 8 тысяч лет. Этот овощ играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и борьбе с голодом, особенно в развивающихся странах.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с РИАМО предупредила о серьёзной опасности, связанной с неправильным хранением картофеля. Так, наглухо закрытый герметичный подвал без вентиляции может представлять угрозу для жизни из-за накопления углекислого газа и недостатка кислорода.
Эксперт объяснила, что клубни картофеля продолжают дышать после выкопки, поглощая кислород и выделяя углекислый газ. Этот газ тяжелее воздуха и не имеет запаха, поэтому он скапливается у пола и вытесняет кислород, а при отсутствии притока свежего воздуха замкнутое пространство становится ловушкой. Человек, спустившись в такой подвал, может быстро потерять сознание и погибнуть от удушья. Причём это довольно частая ситуация, особенно в сельских районах.
Екатерина Кашух рекомендует перед спуском в подвал, где хранится картофель, обязательно открывать его и проветривать в течение 15−20 минут. Для проверки уровня кислорода можно использовать простой тест: опустить зажженную свечу вниз. Если она гаснет, это означает, что кислорода недостаточно, и спускаться в подвал небезопасно.
Гастроэнтеролог также отметила, что картофель не следует хранить на свету, так как под воздействием солнечных лучей в нём накапливается соланин — токсин, повреждающий ЖКТ и способный вызвать рвоту, диарею, боли в животе, а также нарушение работы нервной системы. Особенно опасен соланин для детей и пожилых людей.
Картофель зеленеет из-за вполне безопасного хлорофилла, который образуется под воздействием света. Однако вместе с хлорофиллом в клубне накапливается и соланин. Он устойчив к тепловой обработке и сохраняется в варёном, жареном и запечённом картофеле. Врач советует очищать позеленевший картофель от кожуры и удалять все глазки, чтобы снизить содержание соланина.
Если картофель начал гнить или темнеть, такие клубни лучше выбросить, так как споры плесени могут проникнуть в мякоть, даже если внешне она выглядит нормально.