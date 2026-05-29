Врач Кашух предупредила, чем опасен картофель при неправильном хранении

Эксперт объяснила, что клубни картофеля продолжают дышать после выкопки, поглощая кислород и выделяя углекислый газ. Этот газ тяжелее воздуха и не имеет запаха, поэтому он скапливается у пола и вытесняет кислород, а при отсутствии притока свежего воздуха замкнутое пространство становится ловушкой. Человек, спустившись в такой подвал, может быстро потерять сознание и погибнуть от удушья. Причём это довольно частая ситуация, особенно в сельских районах.