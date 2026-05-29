Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больницы Подмосковья получили еще 30 офтальмологических аппаратов

Техника позволит проводить диагностику и операции на высоком уровне.

Источник: Национальные проекты России

Еще 30 офтальмологических аппаратов поступили в больницы Московской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Учреждения в Коломне, Раменском, Подольске, Ступине, Люберцах, Жуковском и других округах получили томографы, лазеры, ультразвуковые сканеры и многое другое. Данная медтехника позволит проводить диагностику на высоком уровне, что важно для постановки точного диагноза.

«Оборудование также применяется для выполнения операций. С начала года подмосковные больницы получили 33 единицы такой медтехники на общую сумму свыше 157 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального минздрава Максим Забелин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.