В Красноярском крае осудят иностранца за неудачную попытку остаться в России

Берёзовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, иностранному гражданину утвердили обвинение в покушении на дачу взятки. Весной текущего года правоохранители проводили в тепличном комплексе неподалеку от деревни Ермолаево операцию «Нелегал». В ходе проверки был выявлен гражданин Таджикистана, у которого давно не было законных оснований жить и работать в России. В отделе полиции иностранец выразил желание встретиться с руководством. Начальник решил подстраховаться, и в кабинете установили камеру. Запись свидетельствует о том, что работник комплекса вошел в кабинет полицейского и положил на его стол 50 тысяч рублей, рассчитывая таким способом решить проблему. Теперь мужчине придется задержаться в России: максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.