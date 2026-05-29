Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае осудят иностранца за неудачную попытку остаться в России

Берёзовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, иностранному гражданину утвердили.

Берёзовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, иностранному гражданину утвердили обвинение в покушении на дачу взятки. Весной текущего года правоохранители проводили в тепличном комплексе неподалеку от деревни Ермолаево операцию «Нелегал». В ходе проверки был выявлен гражданин Таджикистана, у которого давно не было законных оснований жить и работать в России. В отделе полиции иностранец выразил желание встретиться с руководством. Начальник решил подстраховаться, и в кабинете установили камеру. Запись свидетельствует о том, что работник комплекса вошел в кабинет полицейского и положил на его стол 50 тысяч рублей, рассчитывая таким способом решить проблему. Теперь мужчине придется задержаться в России: максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.