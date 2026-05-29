Красноярские дорожники перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Утром 29 мая в Красноярске из-за непогоды дорожные службы перешли в режим повышенной готовности. Как сообщила пресс-служба АО «САТП», на улицах города уже работает откачивающая техника — она убирает ночные лужи.
Также специалисты сформировали дополнительные бригады, а проблемные участки взяли под контроль.
Ранее в МЧС предупредили: 29 и 30 мая в центральных и южных округах края ожидаются дожди, переходящие в ливни, грозы, град и порывистый ветер. Его скорость местами достигнет 15−20 метров в секунду, а то и больше.
