Сергей Судьин: «Детей нужно защищать прежде всего от самих себя»

«Конечно же, самый главный вопрос, который возникает в день защиты детей, это про то, от кого же именно детей нужно защищать», — считает д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Судьин, оценивая государственную политику в отношении молодежи.
"В мое время детей нужно было защищать в первую очередь от самих себя: избыточная любознательность, помноженная на гиперактивность и патологическую безответственность, до добра не доводили.
Сейчас детям угрожают новые опасности, весьма далекие от тех, что кошмарили наши поколения. Их последствия, однако, не менее разрушительны и крайне опасны.
Государство, наконец-то всерьез взявшись за молодежь, вкладывает в нее миллиарды рублей, вовлекает в акции и мероприятия, показывает перспективы, приобщает к коллективной памяти, воспитывает в духе традиционных ценностей, формирует социально желательные поведенческие паттерны и социальные установки, что-то объясняет, от чего-то предостерегает и рекомендует. Когда надо — может и пригрозить, и припугнуть. Это тоже уместно.
Важно не забывать одну вещь: у детей есть своя жизнь, в которую они никого не пускают. Об этом просто необходимо вспоминать каждый раз, когда кто-то берется формировать для них какую-то повестку: политическую, идеологическую, культурную. Какую угодно. Без учета мнения детей неизменно возникает эффект слона в посудной лавке, а любые активности в этом направлении начинают отдавать откровенной «кринжатиной».
Детей по-прежнему нужно защищать, прежде всего, от самих себя. Они не ищут опасностей, они просто играют. А игры могут быть разными. И подключаться к этим играм могут разные люди. А потому день защиты детей должен быть, прежде всего, семейным праздником. Днем любви к своим детям, любви не за что-то конкретное, не за достижения, а просто так. Днем доверия к ним, искренней готовности помочь, эмпатии, взаимопонимания, демонстрации общности интересов, уважения личных границ и прочих инструментов установления прочной межпоколенной связи.
Воспитание крайне редко дает детям совершать большие глупости. И самое главное: не демонстрировать все это лишь первого июня: детям это нужно 365 дней в году. Или 366. Каждый день, в общем".