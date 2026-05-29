Сергей Судьин: «Детей нужно защищать прежде всего от самих себя»

Детей по-прежнему нужно защищать, прежде всего, от самих себя. Они не ищут опасностей, они просто играют. А игры могут быть разными. И подключаться к этим играм могут разные люди. А потому день защиты детей должен быть, прежде всего, семейным праздником. Днем любви к своим детям, любви не за что-то конкретное, не за достижения, а просто так. Днем доверия к ним, искренней готовности помочь, эмпатии, взаимопонимания, демонстрации общности интересов, уважения личных границ и прочих инструментов установления прочной межпоколенной связи.