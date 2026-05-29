Волгоградцы рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

Жителям Волгограда, чтобы стать счастливыми, нужно ежемесячно получать 232 тысячи рублей. Такую сумму назвали.

Жителям Волгограда, чтобы стать счастливыми, нужно ежемесячно получать 232 тысячи рублей. Такую сумму назвали горожане в ходе опроса SuperJob.

При этом мужчинам для счастья нужно денег больше, чем женщинам. Сильная половина хочет получать 309 тысяч, а дамы согласны и на 240 тысяч рублей ежемесячно. Также молодому поколению проще почувствовать себя счастливыми. Для этого волгоградцу до 24 лет надо 220 тысяч, а вот людям от 45 и старше нужно уже 285 тысяч.

Примечательно, что инфляция сказалась и на счастье волгоградцев, так как оно подорожало на 6%. Годом ранее жители Волгограда отмечали, что для того, чтобы стать счастливыми им необходимо 220 тысяч рублей в месяц. Такую же сумму они называли и осенью 2024-го.

